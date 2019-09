Auto in fiamme a Poggio Sannita, c’è un sospettato piromane

POGGIO SANNITA – Una persona del posto sarebbe il sospetto responsabile dei due roghi, chiaramente dolosi, che nella serata di ieri hanno distrutto due autovetture. Il doppio episodio di cronaca ieri sera, intorno alle ore 20, a Poggio Sannita. Un Defender pick-up lasciato in sosta in via Edifici Scolastici è stato avvolto e completamente distrutto dalle fiamme. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso ai Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Mentre i Vigili del fuoco erano intenti a spegnere l’incendio del fuoristrada, poco distante, sempre sulla stessa strada, un altro veicolo in sosta, una Fiat Panda, è stato interessato dalle fiamme. In questo secondo caso i Vigili, già presenti sul posto, sono intervenuti in pochi istanti riuscendo a ridurre i danni. Sul posto, già nella serata di ieri, alcune pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Agnone, coordinate dal capitano Christian Proietti. Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini e pare siano riusciti a rinvenire, sempre secondo le indiscrezioni che circolano in paese, una bottiglia di alcol etilico, dimezzata del suo contenuto, evidentemente utilizzata dal piromane per appiccare gli incendi che poi hanno divorato le due autovetture. Inoltre nel corso della notte appena trascorsa si sarebbero registrati altri danneggiamenti a carico di autovetture, in particolare il taglio degli pneumatici.