Auto in fiamme sulla stata 158; per fortuna il conducente è riuscito a fermarsi ed ha abbandonato l’auto. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia per lo spegnimento. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e personale ANAS per il ripristino della viabilità.

Durante le operazioni si sono create lunghe code in entrambi i sensi di marcia a causa delle fiamme e del fumo.