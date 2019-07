Auto finisce contro la fiancata di un bus, due feriti in ospedale

Una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli è intervenuta in città per un incidente stradale all’incrocio Via Volturno e Via Torino.

L’incidente ha coinvolto un autobus cittadino ed una autovettura con l’autista che è stato trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli dal 118.

Poco dopo anche l’autista dell’autobus è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi incidentali di prassi.