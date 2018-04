Auto contro guardrail, donna estratta dalle lamiere

Scampata tragedia alle ore 16:30 circa di oggi. Una squadra di Vigili del fuoco del comando di Campobasso è intervenuta per incidente stradale avvenuto sulla SS647 Bifernina nei pressi del bivio Lucito-Castelmauro-Petrella al Km 36,600 circa, in agro del comune di Lucito (CB). Coinvolta un’auto con i suoi tre occupanti – padre, madre e figlio. Operazioni di estricazione necessaria per la donna eseguita dalla squadra intervenuta. Presenti in loco Polstrada, Carabinieri e due unità 118. Viabilità parzialmente compromessa sulla strada citata. Le cause del sinistro in corso di accertamento.