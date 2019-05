Auto in manovra urta la colonnina del gas, panico in un distributore: intervento dei Vigili del fuoco

LUPARA – Poco prima delle ore 19, al distributore di carburanti, sotto il Comune di Lupara, sulla SS 647 Bifernina Km.47.780 si sono vissuti momenti di concitazione e paura. Un’autovettura impegnata in una manovra per effettuare il rifornimento di carburante ha urtato violentemente la colonnina di distribuzione del gas GPL. L’uscita violenta e senza controllo del gas ha creato grande paura tra tutte le persone presenti in quel momento nei pressi del distributore. Il tempestivo intervento dei gestori , che mettevano in essere le operazioni di sicurezza previste dal piano d’emergenza specifico e l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e del distaccamento di Termoli hanno evitato il peggio.