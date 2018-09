Auto contro moto: muoiono due giovani del Vastese

(ANSA) – MILANO, 21 SET – Un uomo di 29 anni e una donna di 23 sono morti la notte scorsa in sella a una motocicletta che si è scontrata con una vettura in viale Ergisto Bezzi, all’incrocio con via Marostica, alla periferia di Milano. L’uomo alla guida è morto sul colpo mentre la ragazza ha cessato di vivere in ospedale alcune ore dopo. Le indagini sulla dinamica dell’incidente, che è accaduto intorno alle 3, sono affidate agli agenti della Polizia locale del capoluogo lombardo. (ANSA).

