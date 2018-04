Auto rubata e arnesi da scasso, denunciati tre pregiudicati in Molise

BONEFRO – I Carabinieri fermano e denunciano tre pregiudicati di San Severo; sequestrata un’autovettura rubata, arnesi atti allo scasso e un passamontagna.

La cornice di sicurezza, pianificata e disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, ha consentito alla Compagnia CC di Larino, di ottenere un importante e rilevante risultato di carattere preventivo.

Durante la scorsa notte, difatti, i militari della Stazione di Bonefro, unitamente a quelli dell’aliquota radiomobile, impegnati in un dispositivo di controllo del territorio eseguito dal Comando Compagnia Carabinieri di Larino, hanno intercettato un’auto sospetta, gravitante in vari comuni del basso Molise.

Il veicolo è stato poi bloccato nel Comune di Bonefro, verso le ore 02.00 ed a bordo sono stati identificati tre soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, provenienti da San Severo.

Nel corso della successiva perquisizione sono stati rinvenuti, occultati sotto i sedili del veicolo, arnesi atti allo scasso ed un passamontagna.

L’autovettura, una Fiat Punto con targhe di altra autovettura non da ricercare, è risultata rubata agli inizi del 2017 in un paese del foggiano.

Gli oggetti rinvenuti e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro, mente i tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Nei confronti degli stessi, è stata proposta alla Questura anche l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Larino per gli adempimenti consequenziali.