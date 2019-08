Auto rubata rintracciata dai Carabinieri

Nel corso dei diuturni servizi perlustrativi di controllo del territorio nella serata di ieri i militari della Stazione di Jelsi hanno notato in Gildone, lungo la strada provinciale 162, abbandonata al margine della carreggiata, un’autovettura tipo utilitaria. Dopo aver effettuato gli accertamenti del caso è stato possibile risalire alla proprietaria del veicolo, una signora di Ferrazzano (CB) alla quale poche ore prima era stata asportata mentre era parcheggiata su una pubblica via del suo paese. Il mezzo per fortuna non presentava evidenti danni, ma era stato privato del solo carburante e quindi abbandonata. La donna meravigliata della rapidità con cui le era stata rinvenuta l’auto, formalizzava la relativa denuncia ed il veicolo le veniva restituito, ringraziando e sottolineando l’efficienza e la professionalità dimostrata dai Carabinieri che le hanno rinvenuto e restituito quel bene a lei così tanto caro.

Permangono attive le indagini tese a risalire all’autore del furto, molto verosimilmente del luogo.