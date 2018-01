Auto senza assicurazioni, la Polizia intensifica i controlli anche in Alto Molise

AGNONE – Questi primi venti giorni del 2018 hanno fatto emergere un dato da non sottovalutare: la mancanza della copertura assicurativa di oltre 20 veicoli in transito sul territorio della provincia di Isernia.

Un dato preoccupante emerso in seguito ai controlli su strada ad opera degli equipaggi della Polizia stradale di Isernia ed Agnone. Gli agenti hanno registrato, oltre a tante altre infrazioni al codice della strada, la mancanza di sottoscrizione di polizze assicurative.

Di fronte a tale preoccupante fenomeno, la Polizia stradale ha aumentato gli sforzi per contrastarlo, mettendo in campo un numero maggiore di pattuglie, in particolare nelle località turistiche molisane.