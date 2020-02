Auto sospetta segnalata al 112: furto sventato, ladri in fuga

A notte fonda i Carabinieri della Stazione di Mafalda, nel corso di servizio di perlustrazione a largo raggio, sono stati attivati dalla Centrale Operativa della Compagnia per raggiungere il centro di San Felice del Molise dove erano stati notati alcuni soggetti a bordo di un auto aggirarsi ripetutamente in zona.

Questi ultimi, impegnati probabilmente nell’individuare il modo migliore per entrare furtivamente in un esercizio commerciale del posto, sono stati disturbati dall’arrivo dai militari per cui, costretti alla fuga, si sono rapidamente dileguati nelle strade rurali della vasta area circostante.

Furto sventato, quindi, grazie alla collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine.