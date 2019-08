Auto fuori strada, due feriti trasferiti in ospedale

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta alle ore 5.35, di questa mattina, per un incidente stradale, in Viale Padre Pio, nei pressi dell’ospedale San Timoteo, dove un’autovettura, per cause in corso d’accertamento, sbandava ed usciva fuori strada. Il conducente veniva soccorso dal

personale sanitario del 118 mentre si metteva in sicurezza il veicolo alimentato a gas metano.

Alle ore 15 la prima partenza del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale sulla SP 13 in agro di Castellino del Biferno. Un’autovettura si era ribaltata con il solo conducente, un giovane di 26 anni, che riusciva, da solo, ad uscire dall’abitacolo. I sanitari del 118

prestavano le prime cure al ferito per poi disporne il trasporto all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Il personale procedeva alla messa in sicurezza del veicolo per garantire il recupero ed il trasporto da parte di carro attrezzi.