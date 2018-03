Autoarticolato in fiamme sulla Trignina, ancora in corso le operazioni di spegnimento

BAGNOLI DEL TRIGNO – È in corso lo spegnimento di un autoarticolato in fiamme sulla Strada Statale Trignina (altezza Bagnoli del Trigno) e conseguente smassamento del carico, ovvero paglia per uso agricolo da parte dei Vigili del Fuoco di Agnone coadiuvati da personale VF della Sede Centrale di Isernia.

Le operazioni sono in corso dalle ore sette circa di stamani e partecipa alle operazioni anche personale dell’ANAS che ha messo a disposizione i propri mezzi meccanici per la rimozione della paglia.

L’autoarticolato in fiamme è stato spostato tramite l’Autogru dei Vigili del Fuoco, in una piazzola adiacente, al fine di permettere la transitabilità dell’importante arteria.

Per la viabilità è presente personale della Polizia Stradale e i Carabinieri.

Illeso il conducente, un uomo di Roccaspinalveti.