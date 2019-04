Autoarticolato si ribalta, ferito l’autista: chiusa la statale 158 “Della Valle del Volturno”

MONTAQUILA – La strada statale 158 “Della Valle del Volturno” al momento risulta chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente verificatosi al km 33,250, in località Montaquila in provincia di Isernia.

Il sinistro, un ribaltamento autonomo di un autoarticolato sul quale sono in corso accertamenti, ha provocato il ferimento dell’autista del mezzo stesso.

Al momento, il traffico interdetto dal km 27,750 al km 38,000, viene deviato lungo la strada statale SS 627 ‘Della Vandra’.

Sul posto è presente il personale di Anas, della Polizia Stradale e dei Vigili del fuoco per le operazioni di pulizia del piano viabile e per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.