Autobus in fiamme, salvi per miracolo i passeggeri

Questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta per un incendio autobus cittadino.

L’autobus stava percorrendo Via Cardarelli con sei persone a bordo quando del fumo si è sprigionato dal vano motore costringendo l’autista a fermarsi bruscamente e far scendere tutti. Lo stesso autista provava, con un estintore a domare le fiamme però non riuscendovi. Le operazioni di spegnimento sono state veloci ed efficaci.