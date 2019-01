Autobus in panne, ennesimo caso: pendolari Sevel “incazzati” in mezzo alla strada (IL VIDEO)

AGNONE – Autobus in panne, ennesimo caso: pendolari Sevel in mezzo alla strada (IL VIDEO)

Nel video inviato alla nostra redazione lo sfogo, praticamente in diretta, di un operaio pendolare di Agnone rimasto, insieme ai suo colleghi, per l’ennesima volta in mezzo alla strada, nei pressi di Guado Liscia, a causa di un guasto meccanico dell’autobus di linea diretto alla Sevel di Atessa. In questo momento gli operai stanno aspettando un autobus sostitutivo, mentre qualcuno sta raggiungendo il posto di lavoro con mezzi di fortuna facendo l’autostop.