Autobus sulla mulattiera del Sente: domani un altro sopralluogo tecnico

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Tecnici regionali, provinciali e della ditta di trasporti pubblici Cerella saranno domani a Castiglione Messer Marino, intorno alle ore 11, per un sopralluogo, l’ennesimo, sulla “mulattiera” utilizzata dopo la chiusura improvvisa del viadotto Sente.

La ricognizione di domani è finalizzata alla verifica dello stato della ex Istonia, in particolare nei tratti in frana, in vista del passaggio sulla stessa degli autobus di linea dei pendolari che ogni giorno raggiungono, da Castiglione e dall’Alto Vastese, la città di Agnone al di là del confine.

Non ci sono conferme ufficiali, ovviamente, ma potrebbe essere presente anche qualche esponente politico della Provincia di Chieti. Per venerdì pomeriggio invece, è previsto il consiglio comunale a Castiglione Messer Marino, al quale, secondo le indiscrezioni circolate, potrebbe prendere parte l’assessore regionale al Turimo, Giorgio D’Ignazio.