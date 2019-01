MONTAZZOLI – Autocisterna fuori strada, soccorsa dallo spazzaneve della Provincia.

L’incidente nel pomeriggio di oggi sulla provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli. Il pesante mezzo, a causa del fondo stradale innevato, è uscito di strada, fermando la sua corsa oltre la carreggiata. Per fortuna in quel punto la scarpata non presenta una forte pendenza, dunque l’autoarticolato è rimasto con il rimorchio sulla sede stradale, mentre solo la motrice è finita in mezzo alla vegetazione al bordo della strada. Illeso il conducente. Per rimettere in strada il pesante mezzo è dovuto intervenire lo spazzaneve della Provincia già in servizio lungo quell’arteria.