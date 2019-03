Autolavaggio senza depuratore, denunciate tre persone. Le ditte di lavaggio auto del Chietino nel mirino dei Carabinieri forestali al comando del colonnello Nevio Savini. In particolare i militari della stazione di Ortona hanno eseguito dei controlli sulla regolarità delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fogna e sulla dotazione di impianti di depurazione. Dei quattro impianti controllati due sono risultati privi di autorizzazione, mentre un altro è risultato sprovvisto di impianto di depurazione. I titolari sono stati denunciati in applicazione del testo unico ambientale. «Gli scarichi degli autolavaggi sono classificati come acque reflue industriali e per la presenza di detersivi, sostanze tensioattive e residui di olio e idrocarburi, sabbia, fango e tracce di metalli, devono essere sottoposti a trattamento di depurazione prima di essere scaricati nel sistema fognario. Gli scarichi illeciti e la conseguente mancata depurazione compromettono il buon funzionamento dei depuratori del gestore della rete idrica integrata.