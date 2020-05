Questa mattina alcune squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli e di Santa Croce di Magliano sono intervenute al km 474 della autostrada A14 per circoscrivere un incendio che ha coinvolto un autoarticolato. Il veicolo, che trasportava prodotti per l’alimentazione umana, è andato completamente distrutto dalle fiamme. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del fuoco.