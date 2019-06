Azionariato popolare, Sica fiducioso: “La risposta della gente è commovente”

AGNONE. “L’affetto e il calore che la nostra gente sta dimostrando in questi giorni è a dir poco commovente”. Fernando Sica, vice presidente e responsabile del settore giovanile dell’Olympia Agnonese si dice quasi sorpreso dalla risposta degli agnonesi in merito l’azionariato popolare lanciato dal club granata per garantire l’iscrizione, tramite domanda di ripescaggio, al campionato di serie D: il tredicesimo consecutivo. “Procede a gonfie vele, dal pensionato, al professionista, passando per il piccolo commerciante, tutti hanno percepito il momento e vogliono contribuire affinché il calcio ad un certo livello rimanga ad Agnone”.

Il professore vorrebbe mantenere il self control ma poi si fa prendere la mano in virtù dell’entusiasmo registrato anche al di fuori dei confini cittadini. “Contributi, sottoscrizioni e attestati di stima giungono da agnonesi e non sparsi in tutto lo Stivale, ma anche dall’estero. Persone emigrate tantissimi anni fa che tuttavia seguono con passione le sorti calcistiche della squadra del loro paese natio. E’ questa l’ulteriore dimostrazione di un progetto serio, trasparente e fatto da gente per bene che da oltre dodici anni sottrae tempo e denari alla propria famiglia per passione verso la maglia granata che sarà protagonista, ancora una volta, in giro per l’Italia”. Dunque Sica è convinto che la domanda di ripescaggio andrà in porto. “Sono di natura ottimista e al tempo stesso analizzo quanto fatto in tanti anni di quarta serie. Mai una vertenza, bilanci in ordine, stadio tra i più belli del girone, elementi che la Lnd terrà in stretta considerazione”.

Dopo i fuochi pirotecnici, Sica avverte. “Non bisogna fermarsi perché entro venerdì 5 luglio bisognerà raccogliere 19mila euro. Un bel gruzzoletto, non perdiamo di vista l’obiettivo finale”. Così alla domanda di quanto oggi vale la serie D per Agnone, Sica replica senza remore. “Tantissimo, fidatevi. Qualche anno fa Giuseppe Di Pietro fece uno studio analitico sul fenomeno calcio e la risultante fu impressionante visto che il pallone, tra diretto e indiretto, movimenta circa un milione di euro senza calcolare altre ricadute di tipo sociale”. Infine Sica non perde di vista quanto accadrà dopo il 5 luglio. “Stiamo lavorando in visione futura e auspico di poter vedere nuovi ingressi in società per dare una mano fattiva alla famiglia Colaizzo la quale ha dimostrato e sta dimostrando un infinito attaccamento alla causa. La porta è aperta a tutti senza preclusioni. Oggi, allargare la base societaria, significherebbe poter programmare in netto anticipo una stagione impegnativa come lo è la serie D”. Insomma, avanti tutta vecchio Grifo! Parola del professor Sica.

Per chiunque voglia contribuire all’azionariato popolare, si ricorda l’Iban e la causale: IT06T0538778070000002955663 – Contributo liberale intestato a Polipostiva Olympia Agnonese