Babbo Natale annuncia il suo arrivo ad Agnone in piazza San Giovanni Paolo II e Maiella

AGNONE. Solitamente viaggia di notte, ma in via del tutto eccezionale e in occasione della grande Ndocciata, in programma domani 8 dicembre, ha pensato di fare una capatina in pieno giorno nel paese delle campane. E’ così che Babbo Natale annuncia la sua presenza oggi a partire dalle ore 12,00 e fino alle 18,00 di questa sera in piazza Giovanni Paolo II ad Agnone, dopodiché alle 19,00 si sposterà nel rione Maiella dove parteciperà all’evento “La Notte dei falò” promossa dall’associazione “La Repubblica di Maiella”. Il gradito ospite incontrerà tutti i bambini che desiderano affidargli la letterina di Natale e per questo si è premunito con un grosso sacco che spera di riempire. La sua partenza a bordo della slitta trainata dalle renne Maky e Tati è prevista intorno la mezzanotte. Ad aspettarlo altri bambini per il mondo.