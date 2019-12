Babbo Natale atterra allo Sprar, ad accoglierlo i bambini di tutto il mondo

AGNONE. E’ arrivato a sorpresa e ha dispensato regali per tutti i bambini appartenenti al progetto Sprar di Agnone. Protagonista Babbo Natale accolto calorosamente nei locali dell’ex asilo di corso Garibaldi in pieno centro storico ad Agnone. Una festa ben riuscita e promossa dagli operatori del progetto impegnati quotidianamente nell’ambito dell’integrazione con le famiglie che arrivano nella cittadina altomolisana da ogni angolo del mondo. Oltre ai regali Babbo Natale (Saverio La Gamba) non si è sottratto alle foto di rito e ha promesso che tornerà il prossimo anno a bordo della sua poderosa slitta trainata dalle renne Banny e Clayde.