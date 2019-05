Bagnoli del Trigno, fiamme divorano capannone per lavorazioni carni

BAGNOLI DEL TRIGNO – Un capannone di lavorazioni carni letteralmente divorato dalle fiamme. L’episodio si è verificato in contrada “Piane Spinete” a Bagnoli del Trigno. Erano da poco passate le 10,30 di questa mattina, quando il fuoco è divampato all’interno della struttura.

Sul posto sono arrivate quattro squadre dei Vigili del fuoco, due provenienti da Isernia, una da Campobasso e una Agnone, che hanno impiegato oltre sette ore per avere la meglio dell’incendio. Le operazioni sono state rallentate dallo scoppio di alcune bombole di ossigeno presenti all’interno del capannone e utilizzate per la lavorazioni delle carni. Circa milleduecento i metri quadrati distrutti con i Vigili che sono riusciti a mettere in salvo gli uffici. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Agnone chiamati a dover risalire alle cause che hanno fatto scaturire le fiamme. Molto probabilmente si è trattato di un corto circuito in considerazione del fatto che nel capannone sono presenti numerose celle frigorifere. Tuttavia non si escludono altre piste. In fase di accertamento degli uomini dell’Arma la possibilità che il capannone sia coperto da polizza assicurativa.