Bagnoli del Trigno, tutto pronto per la IX edizione del Presepe

BAGNOLI DEL TRIGNO. Tutto pronto a Bagnoli del Trigno per la nona edizione del Presepe che verrà inaugurata sabato 7 dicembre e rimarrà in esposizione fino al 12 gennaio. L’iniziativa – spiegano dal centro altomolisano – è tra le manifestazioni più importanti del Natale in ambito regionale. La realizzazione del presepe di Bagnoli del Trigno è affidato a volontari che quest’anno hanno deciso di utilizzare materiali riciclati e a basso impatto ambientale. Viene da sé che il tema è quello della salvaguardia del Pianeta Terra. Previsto anche un concorso di presepi familiari o individuali il cui vincitore sarà scelto dai visitatori. Inoltre ci sarà una grande Natività, unica nel suo genere e raffigurata su 350 metri quadri. Insomma, non resta che precipitarsi a Bagnoli del Trigno per godere di un suggestivo spettacolo.