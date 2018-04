I bambini dell’asilo di Castiglione cittadini onorari del mondo delle api

CASTIGLIONE MESSER MARINO – I bambini dell’asilo parrocchiale di Castiglione cittadini onorari del mondo delle api e del miele.

La visita guidata presso la nota famiglia di apicoltori Tieri di Tornareccio.

Un viaggio entusiasmante nel fantastico mondo delle api, alla scoperta dei segreti dell’alveare, agli ordini di sua maestà l’ape regina.

E dopo l’osservazione delle api dall’arnia didattica, tra polline, propoli e pappa reale, i bambini si sono rifocillati con dell’ottimo miele.

E per concludere la giornata in apiario ai piccoli apicoltori in erba è stato consegnato il diploma di cittadini onorari del mondo del miele e delle api.

Francesco Bottone