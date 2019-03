Bambini in maschera a Carpineto: «Viva lu Carnvale a lu pajos mè»

CARPINETO SINELLO – Anche quest’anno, a Carpineto Sinello dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia, dopo aver sviluppato una ricerca sul Carnevale di una volta, hanno sfilato per le vie del borgo in costume tipico abruzzese. Hanno animato la mattinata agitando sonagli preparati da loro, cantando canzoncine carnevalesche della tradizione popolare e lanciando coriandoli e stelle filanti. Con semplicità e allegria hanno coinvolto tutti i passanti in un clima gioioso e festoso, dimostrando, ancora una volta, come la scuola riesca ad interagire con l’intera comunità.

La Redazione della Scuola