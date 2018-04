Banconote false per truffare anziani, denunciati due giovani molisani

Nei giorni scorsi sono stati registrati, a Campobasso, diversi episodi di spendita di banconote false in danno di anziani.

E’ stato segnalato che una coppia di giovani (un uomo e una donna tra i 20 e i 25 anni) carpiscono la buona fede di persone anziane residenti o di passaggio nel centro storico (soprattutto Via Cardarelli) e si fanno cambiare delle banconote false.

Riescono nell’intento scegliendo accuratamente le loro vittime e confidando nella ridotta capacità di osservazione delle parti offese.

La Squadra Mobile di Campobasso, a seguito di accertamenti specifici, eseguiti anche mediante l’utilizzo di videoregistrazioni di sorveglianza, è riuscita ad identificare i due (A.E.D. di anni 18 e D.D. di anni 18) che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per il reato di spendita di banconote false, art. 453 c.p., aggravato dall’aver agito approfittando dell’età delle vittime.

Non si esclude che oltre alle persone identificate e denunciate, ci siano altri giovani dediti a tale attività, nei confronti dei quali proseguono le investigazioni.

Chi è stato vittima di tali episodi e non ha ritenuto di sporgere denuncia, è pregato di farlo al più presto, potendo così fornire ulteriori elementi in grado di prevenire la reiterazione di tali reati.