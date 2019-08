Baracca in fiamme, indaga il Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del fuoco

Diversi gli interventi che si sono susseguiti nella giornata di ferragosto da parte delle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco di Campobasso , dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano.

In mattinata intervento a Termoli per un’auto ribaltata in Via Molise con autista soccorso perché incastrato all’interno dell’abitacolo.

Molti gli incendi di sterpaglie e cespugliato in tutta la provincia. Particolarmente impegnativi gli incendi che si sono susseguiti, dalle ore 12 fino alle 17, sulla SS 87, piane di Larino, in prossimità di alcuni capannoni industriali, della stazione ferroviaria di San Martino in Pensilis e della fondovalle del torrente Cigno.

Intervenuti anche i volontari antincendi CVP Campomarino ed il personale AIB di Casacalenda coordinati dal D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco. Difficoltà anche nella mobilità veicolare, per l’intenso fumo sulla carreggiata, con i Carabinieri impegnati a

regolarla.

A Campobasso, intervento in Via Barbato, intorno alle ore 19, dove una baracca è stata interessata da un incendio. Per stabilirne le cause interverrà il personale N.I.A.T. (Nucleo Investigativo Antincendi) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso.