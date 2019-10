Basta plastica usa e getta, Rotary club Agnone dona borracce in alluminio a studenti

AGNONE. “Plastic free waters: un mondo libero dalla plastica”. E’ il titolo dell’incontro che ieri l’altro ha visto protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto “G.N. D’Agnillo”. L’evento, promosso dal Rotary club, in collaborazione con la dirigenza scolastica, ha visto relazionare Gianpaolo Colavita, docente dell’istituto di Medicina e Scienze della Salute presso l’Unimol. Il tema trattato quello dell’inquinamento ambientale ad opera della plastica riversata nei mari ed oceani. Gli alunni della scuola hanno partecipato attivamente proponendo elaborati e drammatizzazioni. Al termine dell’incontro ad ogni alunno è stata consegnata una borraccia in alluminio, dono del Rotary, per stimolarli ad atteggiamenti virtuosi di sostituzione della plastica usa e getta con materiali ecosostenibili. I giovani studenti hanno infine proposto una giornata ecologica compartecipata sul campo nella prossima primavera. Soddisfatti per la riuscita di questo primo appuntamento Piero Pescetelli, presidente del Rotary Club Agnone e la dirigente scolastica, Tonina Camperchioli.