Beccaccia: l’Atc Vastese attiva il monitoraggio per prolungare la caccia

VASTO (CH) – Beccaccia: l’Atc Vastese attiva il monitoraggio.

Il dirigente dell’Atc Vastese, Angelo Pessolano, comunica di aver attivato il monitoraggio specie beccaccia in aree chiuse alla caccia nelle giornate di martedì e venerdì 9-12-16-19 gennaio. I dati che i cacciatori andranno a raccogliere serviranno «per fornire un censimento all’Ispra, allo scopo di chiedere di prolungare il periodo venatorio, il prossimo anno, almeno sino al 20 gennaio».

«I cacciatori interessati ad effettuare il censimento – spiega in chiusura Pessolano – sono pregati di passare in Atc il giorno 5 gennaio dalle 17 alle 20 per assegnazione zona e ritiro modulo per censimento».