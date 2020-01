Beccaccia: l’Atc Vastese lancia il monitoraggio con cani da ferma

VASTO – «Domani sera, alle ore 18:30, presso la sede dell’Atc Vastese, si terrà un incontro per programmare il monitoraggio con cani da ferma sulla specie “Beccaccia”. Tutti i monitoratori abilitati, interessati ad effettuare le uscite per il monitoraggio, sono invitati a partecipare. Con l’occasione verrà consegnata ai monitoratori che parteciperanno l’apposita documentazione e modulistica per annotare gli incontri eventualmente effettuati».

Ne dà notizia il presidente dell’Atc Vastese, Antonio Campitelli.