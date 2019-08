Beneficenza: l’imprenditore di Schiavi Luciano Cirulli si aggiudica la maglia autografata di Cristiano Ronaldo

SCHIAVI DI ABRUZZO – L’associazione European Culture and Sport Organization ha ricevuto, nei giorni scorsi, in omaggio la maglia ufficiale di Cristiano Ronaldo, autografata dal campione portoghese della Juventus. La maglia è stata messa all’asta con l’intento di raccogliere fondi da destinare alla nazionale italiana di calcio “Crazy for Football“. Ad aggiudicarsi la maglia del campione juventino è stato l’imprenditore originario di Schiavi di Abruzzo Luciano Cirulli, che così ha ufficializzato e reso concreta la sua vicinanza e il sostegno alla prossima edizione della Dream World Cup.

«Ho avuto il piacere di conoscere un sostenitore, nonché medico psichiatra, di questi fantastici ragazzi. – spiega l’imprenditore Luciano Cirulli – Nelle loro competizioni sportive, anche di livello internazionale, indossano la maglia dell’Italia, ma di contro non hanno aiuto e sostegno da nessuna istituzione. Così ho deciso, nel mio piccolo, di partecipare all’asta per l’assegnazione della maglietta di Ronaldo. Un modo come un altro per sostenere le imprese sportive dei ragazzi di “Crazy for Football”». Insomma, una occasione di dimostrare solidarietà per Luciano Cirulli, innescata dalla sua passione per i colori della Juventus, ma che non si esaurirà certo qui: «Sono pronto a sostenere questi ragazzi anche per il futuro, nei limiti delle mie possibilità. – aggiunge l’imprenditore di Schiavi – Sarebbe bello se altri imprenditori, magari anche di Schiavi trapiantati a Roma, dessero il loro sostegno a questo bel progetto».