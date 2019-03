“Bentornata Gardensia”, volontari in piazza ad Agnone contro la sclerosi multipla

AGNONE. Da ieri 8 marzo e fino a domani (10 marzo), in piazza Giovanni Paolo II ad Agnone in vendita la gardensia o l’ortensia simbolo della lotta alla sclerosi multipla. Il banchetto, allestito dai volontari, rappresenta la vicinanza a chi combatte quotidianamente la malattia invalidante e al tempo stesso ha come obiettivo la raccolta fondi da devolvere alla ricerca. La campagna “Bentornata Gardensia”, come ogni anno, è promossa dall’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e vede coinvolte 5mila piazze italiane che nella tre giorni si colorano di rosa. “Al costo di 15 euro ognuno di noi può contribuire a sconfiggere la sclerosi multipla che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto all’uomo”, affermano i volontari impegnati sul campo.