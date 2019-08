Bevande alcoliche a persone ubriache, denunciati cinque baristi

Controlli della Polizia nei locali della movida isernina. La Polizia Amministrativa ha, infatti, effettuato controlli presso le attività del centro storico: 5 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria, il gestore di un locale per somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza e 4 giovanissimi per oltraggio a pubblico ufficiale.

A 4 gestori di locali sono state, inoltre, contestate le violazioni amministrative, avendo protratto la musica ad alto volume oltre le ore 01.00 di sabato notte.

Altre 3 violazioni amministrative sono state contestate ad altrettanti giovani, per ubriachezza molesta.

Il rafforzamento dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, voluto dal Questore di Isernia Roberto Pellicone, proseguirà per tutta l’estate per far sentire la vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini e garantire il divertimento sicuro ai giovani.