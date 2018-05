Biblioteca comunale “B. Labanca”, Giovanni Carlomagno subentra a Nicola Mastronardi

AGNONE – Giovanni Carlomagno è il nuovo assistente della Biblioteca comunale “Baldassarre Labanca”. Subentra al dimissionario Nicola Mastronardi. E’ quanto comunica in una nota stampa l’associazione culturale “Tradizioni e Sviluppo” che gestisce la struttura. Carlomagno, agnonese, 35enne, laureato in Scienze Storiche a l’Aquila ha acquisto esperienze professionali nell’ambito di biblioteconomia e dei servizi bibliotecari presso l’archivio di Stato e la biblioteca di facoltà di Lettere e Filosofia de l’Aquila, la biblioteca provinciale “Theodor Mommsen” di Isernia oltre a quella di Agnone. Proprio presso la “Baldassarre Labanca”, ha acquisto ulteriori competenze professionali nei servizi di gestione delle risorse tecniche e tecnologiche (centro Sax-P o centro Internet, computer e accessori). Nel suo curriculum vanta la collaborazione nel progetto di salvaguardia dei documenti antichi dell’Alto Molise nonché di programmazione e sviluppo di alberi genealogici con la digitalizzazione di volumi in cattivo stato.