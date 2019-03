Bilancio, tasse, ospedale: convocato il consiglio comunale di Agnone

AGNONE. Tredici punti all’ordine del giorno. Sono quelli in agenda al prossimo consiglio comunale di Agnone convocato per sabato, 30 marzo, alle ore 10,00 nella sala consiliare di Palazzo San Francesco. Tra gli argomenti da discutere: la comunicazione del prelievo dal Fondo di Riserva; la modifica del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali e sanzioni in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.1 comma 1091 della Legge 30.12.2018, nr.145; il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 – elenco annuale 2019 – approvazione; la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in adempimento alle disposizioni di cui all’art.58 del D.L. nr.112/2008; la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza da cedere in diritto di proprietà o di superficie ai sensi delle leggi nr.167/1962, nr.865/1971 e nr.457/1978. Anno 2019; la Tari – Piano economico e finanziario anno 2019 – Approvazione; la Tari – approvazione tariffe 2019; il ocumento Unico di programmazione – Dup. Approvazione; il Bilancio di previsione 2019 – Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Approvazione; determinazioni sul presidio ospedaliero “San Francesco Caracciolo”; i contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019, ai sensi dell’art.1 comma 107 della legge 30.12.2018 n.145. Messa in sicurezza di Piazza Plebiscito. Importo 70.000,00 euro. Comunicazione al Consiglio; la revoca delibera di Consiglio Comunale nr.56 del 18.11.2018 e approvazione nuovo schema di convenzione tra Enti per la costituzione ed il funzionamento in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. del 18.04.2016 n.50 in materia di Contratti Pubblici per le procedure di acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture; la gestione associata delle funzioni di “Coordinatore d’Ambito” – Determinazioni e approvazione schema di convenzione; le interrogazioni.