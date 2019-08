Una birra per ogni rifiuto raccolto: la “sfida” dei Giovani agnonesi

AGNONE – I Giovani Riuniti Agnone presentano la prima edizione di “riAMBIENTiamoci – Ripuliamo Agnone Giocando”.

La prima giornata ecologica dedicata ad Agnone partirà alle 15 da Piazza Unità d’Italia con «l’obiettivo di sensibilizzare la comunità nei confronti dei luoghi e della natura che viviamo nel quotidiano e dell’importanza del mantenerli sani e puliti, divertendoci».

IL PROGRAMMA:

Una volta raggruppati i partecipanti in squadre, verranno assegnate le zone del paese da ripulire (Ripa, zona MD, Palazzetto, Maiella/San Berardino ed altre).

Le attività di raccolta verranno animate da giochi e quiz:

– Corsa con i sacchi;

– Ruba bandiera;

– Prova di equilibrio;

– Tiro a segno;

– Pallacanestro.

Al termine di ogni prova, verranno assegnati punti rispondendo correttamente ad un quiz.

Verrà assegnato un premio alla squadra che otterrà il maggior numero di punti.

PREMIO SPECIALE “VOIV CÀ SCI D’AGNEUN“: più raccogli, più bevi.

«Sì, sappiamo qual è lo sport estivo preferito dagli agnonesi e per questo abbiamo pensato a questo premio particolare: per ogni contenitore di mozziconi di sigaretta che raccogli vinci un bicchiere di birra offerto dai Giovani Riuniti».

Ad ogni squadra verrà fornita la seguente attrezzatura:

– Bracciale per la partecipazione;

– Guanti;

– Buste per la raccolta dei rifiuti;

– Mappa della zona assegnata;

– Contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta.

Al termine delle attività è previsto un buffet offerto dall’organizzazione. «L’attività è aperta a tutta la comunità: tutti insieme, perAgnone».

Giovani Riuniti Agnone è un’associazione no-profit che si autofinanzia, per questo prima dell’inizio dell’attività invitiamo i partecipanti a lasciare un’offerta libera a partire da tre euro.

INFO:

– 327 237 25 78 (Greta)

– 328 787 89 47 (Francesca)