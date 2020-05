Bisarca avvolta dalle fiamme, salvo l’autista

Due automezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso sono intervenute nella tarda mattina di oggi, su richiesta di una pattuglia della Guardia di Finanza, al Km 116.700 della SS87 – in prossimità del bivio di Sepino (CB) – perché la cabina di una bisarca, per cause in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo ha completamente distrutto il veicolo, ma l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco ha scongiurato l’espandersi dell’incendio all’unica vettura trasportata dall’automezzo. Illeso l’autista alla guida della bisarca.