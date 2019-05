Biscotti per la ricerca, volontari Telethon in piazza a Poggio Sannita

POGGIO SANNITA – Il gruppo volontari Telethon di PoggioSannita (IS), che da anni collabora con fondazioneTelethon per contribuire alla ricerca sulle malattie rare, in adesione alla campagna di primavera IoperLei, sabato 4 e domenica 5 maggio sarà presente a Poggio Sannita in piazza XVII Aprile con un banchetto per la vendita dei Cuori di Biscotto.

«Rispondi all’appello delle mamme che affrontano una malattia genetica rara. Per la festa della mamma, regala i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon, un dono prezioso che permette alla ricerca sulle malattie genetiche rare di avanzare verso la cura al fianco di tutte le “mamme rare”. Li trovi in piazza il 4 e 5 maggio oppure sul nostro shop solidale» si legge in una nota di lancio dell’iniziativa.

«Vi aspettiamo #contuttoilcuore» dicono i volontari di Poggio Sannita.