Blackout al ‘Caracciolo’, Greco (M5s) chiede di fare chiarezza sull’episodio

AGNONE. “Cinque lunghe ore senza energia elettrica, pazienti sfollati dai Vigili del fuoco e per pura casualità non ci sono stati risvolti peggiori, per puro caso non c’è scappata la tragedia. Un fatto inaccettabile e inconcepibile. Ritengo che chi riveste un ruolo pubblico, se necessario, deve diventare lo scudo di una comunità. Acquisirò tutti gli atti necessari al fine di comprendere a pieno la dinamica degli eventi e trasmettere tutto alla competente Procura della Repubblica. Senza se e senza ma! Un grazie infinito ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile di Agnone”. Telegrafico ma al tempo stesso determinato a fare chiarezza su una vicenda che ha portato l’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone a non avere corrente elettrica per cinque ore. E’ il commento lasciato sulla bacheca facebook dal consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Andrea Greco all’indomani dello scandaloso episodio.