Bloccati in Nepal rientrano in Italia: i fratelli Sallustio ringraziano Greco, Castaldi e l’Eco online (il video)

AGNONE. Vicenda a lieto fine per i fratelli Ivan e Alex Sallustio di Agnone che oggi hanno fatto rientro in Italia. Dopo essere rimasti bloccati per diversi giorni in Nepal dove si erano recati ai primi di marzo, i due fratelli agnonesi di 32 e 30 anni, sono riusciti finalmente a partire (ieri sera) su un volo aereo dall’India che, questa mattina, ha fatto scalo a Monaco. Dalla città tedesca poi hanno raggiunto il Trentino Aldo Adige dove risiedono con le famiglie. In un video, che postiamo, il ringraziamento di entrambi al consigliere regionale molisano, Andrea Greco, al sottosegretario Gianluca Castaldi, alla Farnesina, e alla nostra testata che si sono occupati della vicenda.