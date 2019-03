Blutec a rischio, l’assessore Febbo chiede incontro con Commissario giudiziario

REGFLASH) Pescara, 26 mar. – “Siamo pronti a mettere in atto tutti gli strumenti necessari per dare risposte alle ansie e alle preoccupazioni dei lavoratori”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Mauro Febbo, intervenendo sulla questione della Blutec di Atessa. Lavoratori e sindacati hanno scritto all’assessore Febbo e al presidente della Giunta regionale Marco Marsilio prospettando un quadro preoccupante sul futuro dell’azienda in relazione a quanto stava accadendo allo stabilimento Blutec di Termini Imerese. Il timore dei lavoratori è che quelle vicende possano influire in qualche modo sul futuro dello stabilimento di Atessa. “I lavoratori non hanno tutti i torti. – ha detto l’assessore Mauro Febbo – E’ importante conoscere bene tutti i dettagli della vicenda in modo da capire come muoversi per garantire futuro produttivo allo stabilimento di Atessa. Per questo motivo, già nel pomeriggio di oggi abbiamo chiesto al Commissario giudiziario della Blutec, Giuseppe Glorioso, un incontro per avere davanti un quadro chiaro e definito. Solo dopo quell’incontro – ha concluso l’Assessore – sarà possibile concordare con lavoratori e sindacati una strategia condivisa di intervento in grado di capire il futuro produttivo del sito industriale”.