Bollo auto: la Regione Abruzzo sospende la tassa in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio

Il servizio Risorse Finanziarie della Regione Abruzzo comunica ai contribuenti la sospensione della tassa automobilistica con le seguenti modalità:

TASSA AUTOMOBILISTICA ORDINARIA – Per i contribuenti che hanno residenza o sede legale nel territorio della Regione Abruzzo sono sospesi i termini per i versamenti della tassa automobilistica regionale in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. E’ fatta salva la facoltà per i contribuenti di effettuare i versamenti nei termini ordinari di scadenza.

VERSAMENTI A SEGUITO DI RECUPERO COATTIVO – Come previsto dall’art. 68 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Sino al 31 maggio è sospeso, altresì, il pagamento di eventuali rate in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sulla base di piani di rateizzazione già concessi ed in essere. Nel medesimo termine del 30 giugno 2020 devono, comunque, essere effettuati i versamenti sospesi.

Sino al 31 maggio è sospesa la notifica di nuove ingiunzioni di pagamento e di nuove cartelle. Agenzia Entrate Riscossione e SO.G.E.T. Spa non attiveranno nuove procedure cautelari ed esecutive e non invieranno alcun tipo di sollecito.

Non saranno sospese le procedure cautelari ed esecutive già avviate.

Per ogni altra informazione in merito al recupero coattivo è possibile rivolgersi alla SOGET Spa o all’Agenzia delle Entrate Riscossioni ciascuna per quanto di competenza.