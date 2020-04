Bollo auto: sospesi i pagamenti, ma non in Abruzzo e Molise

ADNKRONOS – Bollo auto e pagamenti. Cosa succede nelle diverse regioni durante l’emergenza coronavirus? La situazione varia a livello locale con provvedimenti differenti, come ricorda luceverde.it.

La Giunta Regionale della Lombardia, ad esempio, prevede, per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia, per i tributi regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate (Bollo Auto, Eco tassa e Tassa sulle Concessioni), nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 la sospensione fino al 30 di Giugno.

Al momento il bollo auto in scadenza nei prossimi mesi è da pagare invece in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Non è possibile effettuare il pagamento presso gli sportelli fisici del Pubblico Registro Automoblistico: l’ACI ne ha disposto la chiusura. Il versamento è da fare online, nella sezione dedicata del sito dell’ACI o tramite le applicazioni PagoPA e Satispay oppure presso le tabaccherie.

Intanto dall’Alto Vastese, ma l’iniziativa ha già “contagiato” l’Alto Molise, parte una raccolta firme, una petizione on line per chiedere la sospensione o comunque una riduzione del 30 per cento sul bollo auto.

PER FIRMARE LA PETIZIONE QUI