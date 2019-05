Borse lavoro in Alto Molise, scadenza domande 20 maggio

AGNONE – Borse lavoro, scadenza domande 20 maggio.

Avviso pubblico per l’assegnazione di 15 Borse Lavoro per lo svolgimento di attività socialmente utili nell’ambito del progetto presentato dall’Associazione FIDAS – sezione di Agnone – in collaborazione con l’ATS di Agnone. Il progetto è volto a selezionare quindici soggetti per lo svolgimento di attività socialmente utili quali, a mero titolo esemplificativo, pulizia strade urbane, aree verdi, servizi di acquisto spesa e disbrigo di piccole commissioni a favore della popolazione anziana e diversamente abile. I destinatari verranno inseriti presso i Comuni dell’ATS di Agnone ed in particolare, quattro presso il Comune di Agnone ed una presso ciascun Comune dell’Ambito Territoriale Sociale, (l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone comprende dodici Comuni: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco, Vastogirardi) per un periodo di tre mesi e per venti ore settimanali. Ai beneficiari verrà erogata una borsa lavoro di 400 euro lorde mensili. L’avviso pubblicato il 9 maggio scorso obbliga la presentazione delle domande di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 20 maggio. Per qualsiasi informazione o supporto nella compilazione della domanda ci si può rivolgere all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, situato in Piazza Dante Alighieri 51, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Vittorio Labanca