Borse di studio università, a disposizione 665mila euro

CAMPOBASSO – È stato pubblicato sul BURM della Regione Molise del 5 settembre 2018 il bando di concorso integrativo per l’assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario relativamente all’anno scolastico 2018-2019. La dotazione finanziaria, a valere sulle risorse del POR Molise FESR-FSE 2014/2020, è pari a euro 665.000,00. L’obiettivo è quello di innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente (Unimol, Università Cattolica, Scuola superiore per mediatori linguistici, Conservatorio di Musica “L.Perosi”) attraverso borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

«Ci siamo posti come priorità – il commento del presidente Toma – la necessità di dare esecuzione al dettato costituzionale che garantisce il diritto allo studio anche alle fasce più deboli della società. Con l’attuazione di questo intervento, si offre l’opportunità agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi dei mezzi economici necessari a sostenere gli studi, di raggiungere i livelli più alti della formazione universitaria. Ovviamente, il tutto è subordinato alla dimostrazione di essere in possesso dei requisiti concernenti il merito e la situazione economica previsti dal bando».