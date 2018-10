Braccata pericolosa, un altro morto a caccia

RIETI – E’ morto il ventenne di Santa Rufina, Marco Tosti, cacciatore, rimasto ferito questa mattina poco prima delle 10 durante una battuta di caccia al cinghiale, proprio nel giorno dell’apertura della stagione della caccia, in una zona tra Santa Rufina e Cupaello. Aveva riportato una ferita al basso addome sinistro, trasferito in ambulanza al “de Lellis” dove è stato operato d’urgenza, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco ed un elicottero del 118, che però non è intervenuto, visto che il giovane è stato trasferito in ambulanza nel vicinissimo nosocomio reatino.