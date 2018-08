AGNONE – Bracconaggio nella riserva di Rosello, due indagati ad Agnone.

Sarebbero entrambi di Agnone, o comunque residenti nella cittadina altomolisana, i due bracconieri fototrappolati in atteggiamento di caccia all’interno della riserva regionale di Rosello lo scorso mese di novembre. A denunciare l’accaduto all’Autorità giudiziaria il fotografo naturalista Dario Rapino, che presentò un dettagliato esposto in Procura a Lanciano e ai Carabinieri forestali.

«Finalmente i due signori nella foto, presunti innocenti per i reati di caccia in zona protetta, introduzione illecita di armi e furto aggravato, hanno avuto l’onore di essere iscritti nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica di Lanciano. – scrive oggi sulla sua pagina Facebook il fotografo e avvocato Rapino – Ora attendiamo fiduciosi il loro rinvio a giudizio ed il processo, dove mi costituirò parte civile per poterli guardare in faccia. Non appena cesserà il segreto di indagine, renderò noti volti, nomi ed atti di indagine. Siete cascati male con me».