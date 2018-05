“Sei bravo a…scuola di calcio”: via alle fasi regionali

CAMPOBASSO – Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, presieduto dal dott. Gianfranco Piano, ha organizzato, anche quest’anno, l’edizione 2018 della manifestazione “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, riservata alla categoria Pulcini che si articola in prove tecniche e la cui partecipazione è obbligatoria per le scuole di calcio d’elite/riconosciute della corrente stagione sportiva e facoltativa per le altre che hanno presentato richiesta alle Delegazioni Provinciali di appartenenza. E’ stato stilato il calendario dei primi incontri, sia per quanto riguarda la provincia di Campobasso che quella di Isernia.La prima fase prenderà il via venerdì 4 maggio alle ore 16.00 presso il campo sportivo di Mirabello Sannitico dove si affronteranno Mirabello, Acli Cb ,I Sanniti e Primavera Cb. Accederanno alla fase successiva solo le prime due squadre classificate. Secondo appuntamento lunedì 7 maggio alle ore 16.00 presso il campo sportivo di Agnone dove si scontreranno Olympia Agnonese, Olimpic Is e Isernia Football Academy. In questo caso accederà alla finale provinciale di Isernia solo la prima classificata che se la vedrà con una tra la S. Leucio Is e Fraterna Is che si affronteranno mercoledì 9 maggio alle ore 16.30 presso l’impianto sportivo Antistadio di Isernia. Le ultime gare della prima fase si disputeranno venerdì 11 maggio alle ore 16.30 presso il campo sportivo S.Pietro e Paolo in Termoli dove si contenderanno i primi due posti utili per la fase successiva Pol.S.S.Pietro e Paolo , Difesa Grande Porticone ,Virtus Boiano e Pietracatella. Il programma tecnico-didattico, in cui si articola il progetto, curato dal Delegato all’Attività di Base prof. Gianfranco Mastrogiacomo, prende spunto principalmente da due considerazioni rilevanti nel gioco del calcio: la rapidità di movimento e la precisione tecnica. Quindi l’obiettivo del progetto è quello di stimolare e cercare di migliorare le abilità tecniche fondamentali in condizioni di effettuazione delle prove nel minor tempo possibile e di ricerca di gesti tecnici precisi, oltre che prestare attenzione e stimolare la percezione sensoriale verso gli elementi presenti nei giochi. Le due finaliste, quella della provincia di Campobasso e quella di Isernia, si affronteranno nella finale regionale. La squadra vincitrice accederà alla fase nazionale di Coverciano in programma il 16 e 17 Giugno.