BREAKING NEWS – Cinghiali sulla fondovalle Verrino, pericolo per le auto in transito

AGNONE – Un grosso cinghiale viene segnalato sulla fondovalle Verrino. La segnalazione è giunta in redazione intorno alle ore 21,30. Il pesante ungulato, come si vede dal video girato da alcuni automobilisti, si aggirava nel bel mezzo della carreggiata, al km 14, rappresentando un concreto pericolo per le auto in transito. Gli automobilisti, uno dei quali un ex amministratore comunale di Agnone, hanno cercato di far allontanare l’animale dalla sede stradale, in modo da evitare pericolose collisioni con le autovetture in transito. Il grosso verro si è allontanato guadagnando un campo a margine della fondovalle.